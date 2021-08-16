Танцюрист Дорофєєвої вийшов з коми після жорсткого побиття

Український танцюрист Женя Гончаренко нарешті вийшов з коми після того, як його побили біля гей-клубу "Ліфт", повідомляє УНІАН.

1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстко побив 28-річний працівник УДО. У зв'язку з отриманими травмами Женя перебував 16 днів у медикаментозній комі.

Нещодавно вітчим хлопця В'ячеслав розповів, що ліва частина тіла Жені знерухомлена, щодня на ліки йде від 3 до 5 тис. грн. Також був оголошений збір коштів на лікування танцюриста, в цьому допомагає і благодійний фонд.

Женя Гончаренко вийшов з коми / скріншот Instagram

Побиття Євгена Гончаренка - танцюриста Наді Дорофєєвої

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО через побиття Гончаренка.