АЗС підігнали ціни під розрахунки Мінекономіки: дизельне паливо подешевшало

Середня ціна по країні бензину А-95 за вихідні (13-16 серпня) знизилася на 4 коп./л і склала 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевшав на 1 коп./л - до 29,32 грн/л, а дизельне паливо скинуло 17 коп./л (до 28,25 грн/л), повідомляє Enkorr.

Зокрема, WOG знизив ціну на дизельне паливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. «П'ятірка» звичайної марки на станціях цієї мережі подешевшала на 19 коп./л до 31,67 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

SOCAR знизив ціну бензинів на 19-21 коп./л, ДТ залишилося на колишньому рівні - 32,48 грн/л. Відзначимо, в компанії заявляють, дизпаливо, що реалізовується підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

У мережі Shell «двійка» і «п'ятірка» подешевшали на 9 і 19 коп/л, до 30,80 і 31,67 грн/л відповідно, ДТ - на 55 коп./л, до 28,69 грн/л.

AMIC на 48 коп./л знизив ціну дизельного палива (28,51 грн/л) і на 1 коп./л - бензину марки А-95 (31,04 грн/л). В мережі KLO на 55 коп./л подешевшало тільки дизельне паливо, до 28,54 грн/л.

У таких мережах як «БРСМ-Нафта», Автотранс, BVS і Motto паливо подешевшало в межах 8-70 коп./л.