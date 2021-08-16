Лікар-дієтолог розповіла про правила харчування при мігрені

Режим харчування і продукти є далеко не останніми факторами, що впливають на виникнення нападів, повідомляє Clutch.

На своїй сторінці в соціальній мережі лікар-дієтолог Ольга Безугла розповіла про особливості харчування при мігрені.

Вона повідомила, що лікування повинно бути спрямоване, в першу чергу, на усунення факторів, що провокують хворобу, адже у більшості людей все лікування захворювання зводиться тільки до купірування нападів.

Однак режим харчування і продукти впливають на частоту нападів мігрені.

Правила харчування при мігрені: