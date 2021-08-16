Лікар-дієтолог розповіла про правила харчування при мігрені
Режим харчування і продукти є далеко не останніми факторами, що впливають на виникнення нападів, повідомляє Clutch.
На своїй сторінці в соціальній мережі лікар-дієтолог Ольга Безугла розповіла про особливості харчування при мігрені.
Вона повідомила, що лікування повинно бути спрямоване, в першу чергу, на усунення факторів, що провокують хворобу, адже у більшості людей все лікування захворювання зводиться тільки до купірування нападів.
Однак режим харчування і продукти впливають на частоту нападів мігрені.
Правила харчування при мігрені:
- обов'язково від трьох до п'яти прийомів їжі в день;
- не пропускати сніданок. Згідно з результатами досліджень це підвищує ризик нападів;
- не голодувати;
- не переїдати;
- стежити за реакцією організму на кожен продукт (вплив їжі на головні болі у кожної людини різний);
- дослідження показали, що харчові алергени такі як риба, яєчний білок, яєчні жовтки, горіхи, цитрусові і полуниця не пов'язані з нападами головного болю, проте люди з мігренню все ж частіше страждають алергією на пилок в порівнянні з людьми, яких не турбує дане захворювання);
- харчові тригери такі як сир, шоколад, молоко, м'ясні напівфабрикати можуть впливати на частоту мігрені.