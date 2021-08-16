В Одеській області знайшли партію кокаїну на $10 млн

В Одеській області правоохоронці виявили партію кокаїну, яка прибула в порт "Південний" на контейнеровозі з Еквадору, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Правоохоронці виявили прихований від митного контролю наркотичний засіб "кокаїн", контрабандно переміщений в Україну. Наркотик прибув з Республіки Еквадор через контейнерний термінал одного з портових операторів в технологічних порожнинах морських рефрижераторних контейнерів з вантажем бананів в 50 брикетах вагою брутто близько 60 кг ", - вказується в повідомленні.

Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" становить орієнтовно $10 млн.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності і попередження вчинення нових злочинів.

Також перевіряється причетність до контрабанди чергової партії наркотику затриманих раніше трьох членів міжнародного злочинного угруповання - громадян Албанії, Румунії та України.