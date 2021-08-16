Безкоштовні рахунки для бізнесу: ПриватБанк оголосив про запуск акції

Державний Приватбанк з 16 серпня почне безкоштовно відкривати і обслуговувати рахунки для бізнесу. Програма триватиме майже три місяці, повідомляє UBR.

В акції під назвою "Успішний бізнес" можуть брати участь юридичні особи та приватні підприємці, які не мають відкритого поточного рахунку в Приватбанку. Винятки становлять комунальні медичні установи, громадські та благодійні організації, для яких діють індивідуальні тарифи.

Безкоштовно відкрити рахунок в гривнях можна з 16 серпня по 5 вересня. Пільгові умови (відсутність абонплати) будуть діяти для підприємців до 31 жовтня.

Також процедуру відкриття рахунку можна здійснити в будь-якому відділенні банку або на його сайті. У другому випадку необхідно обов'язково бути зареєстрованим підприємцем і клієнтом як фізична особа, наприклад, мати картку або депозит. Підписати договір можна в режимі онлайн за допомогою SmartID в додатку "Приват24".

У прес-службі також повідомили, що Приватбанк є основним фінансовим закладом для 70% підприємців і 45% юридичних осіб в Україні. Крім цього, співпрацюють з ним 65,7% від усіх компаній і 73,3% підприємців країни.