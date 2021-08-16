Справа Рожкової: суд визнав законною догану заступнику глави НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Національного банку України та визнав законним оголошення недовіри першій заступниці глави НБУ Катерині Рожковій, повідомляє Finbalance.

Зокрема, скасовано рішення Окружного адмінсуду, яким було визнано протиправним рішення Ради НБУ про винесення догани Рожковій.

Також Шостий апеляційний адмінсуд закрив провадження у цій справі.

5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.

Підставою для рішень Ради НБУ було інтерв`ю Рожкової, яке нібито негативно вплинуло на імідж Національного банку та порушувало стратегію комунікацій НБУ. Зокрема, йдеться про політику "єдиного голосу".