У відділення - без паспорту: ще один банк приєднався до "Дії"
До електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався Альтбанк, повідомляє Сегодня.
Тепер клієнти банку зможуть не брати з собою паперовий паспорт або ID-карту, адже їх зможуть ідентифікувати за електронним паспортом в додатку.
Які послуги тепер доступні:
- можна відкрити рахунок фізичної особи
- отримати кошти в касі банку
- оформити і отримати платіжну карту
- оплачувати кредити;
- оформити угоду про користування банківським сейфом.
"Дія" офіційно замінить паперові паспорти і ID-карти на пластиці.
Паспорт в додатку "Дія"
В електронний сервіс можна додати паспорт-книжечку, проте його можна замінити на зручну і сучасну ID-карту. Розповідаємо, як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":
- візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;
- заповніть заяву і передайте його адміністратору;
- після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця;
- напишіть заяву;
- сфотографуйтеся;
- дайте відбитки вказівних пальців;
- перевірте і підпишіть заяву.