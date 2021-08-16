У відділення - без паспорту: ще один банк приєднався до "Дії"

До електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався Альтбанк, повідомляє Сегодня.

Тепер клієнти банку зможуть не брати з собою паперовий паспорт або ID-карту, адже їх зможуть ідентифікувати за електронним паспортом в додатку.

Які послуги тепер доступні:

можна відкрити рахунок фізичної особи

отримати кошти в касі банку

оформити і отримати платіжну карту

оплачувати кредити;

оформити угоду про користування банківським сейфом.

"Дія" офіційно замінить паперові паспорти і ID-карти на пластиці.

Паспорт в додатку "Дія"

В електронний сервіс можна додати паспорт-книжечку, проте його можна замінити на зручну і сучасну ID-карту. Розповідаємо, як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":