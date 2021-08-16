Оновлений Renault Duster представили в Україні
В Україні почалися продажі оновленого кросовера Renault Duster. Автомобіль отримав нові опції та матеріали обробки, повідомляє Обозреватель.
З моменту дебюту у 2010 році понад 30 тисяч українців обрали Duster. Надійний та невибагливий в експлуатації кросовер має гарну прохідність і забезпечує високий рівень комфорту поїздки.
Автомобіль отримав мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном і функцією бездротового дублювання даних смартфона, поліпшені матеріали обробки салону, а також задній спойлер та 16-дюймові легкосплавні диски нового дизайну.
Оновлений Duster пропонується з бензиновим двигуном 1.6 TCe (115 к.с.) з 5 або 6-ступіневою МКП. Шанувальникам дизельних моторів адресований двигун 1.5 dCi потужністю 110 к.с. Він працює в парі з 6-ступіневою МКП або роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням. Також компанія пропонує установку ГБО BRC зі збереженням заводської гарантії та необхідними документами для державної реєстрації.
Оновлений Duster проводиться на заводі Renault в Румунії.