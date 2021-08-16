В Україні почалися продажі оновленого кросовера Renault Duster. Автомобіль отримав нові опції та матеріали обробки, повідомляє Обозреватель.

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З моменту дебюту у 2010 році понад 30 тисяч українців обрали Duster. Надійний та невибагливий в експлуатації кросовер має гарну прохідність і забезпечує високий рівень комфорту поїздки.

Оновлений Renault Duster представили в Україні. Джерело: Renault

Автомобіль отримав мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном і функцією бездротового дублювання даних смартфона, поліпшені матеріали обробки салону, а також задній спойлер та 16-дюймові легкосплавні диски нового дизайну.

Для салону підготували нові матеріали оздоблення. Джерело: Renault

Автомобіль отримав мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном. Джерело: Renault

Монітор 4х4 демонструє положення автомобіля у просторі. Джерело: Renault

Оновлений Duster пропонується з бензиновим двигуном 1.6 TCe (115 к.с.) з 5 або 6-ступіневою МКП. Шанувальникам дизельних моторів адресований двигун 1.5 dCi потужністю 110 к.с. Він працює в парі з 6-ступіневою МКП або роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням. Також компанія пропонує установку ГБО BRC зі збереженням заводської гарантії та необхідними документами для державної реєстрації.

Автомобіль отримав задній спойлер і 16-дюймові легкосплавні диски нового дизайну. Джерело: Renault

Оновлений Duster проводиться на заводі Renault в Румунії.