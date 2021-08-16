Перший сніг і заморозки: якою буде осінь 2021

В Україні погода в жовтні буде відрізнятися великою нестійкістю. Ми побачимо і майже літні +20 градусів, і зимові -4. Але місяць обіцяє бути досить сухим. Можливі періоди різкого похолодання і різкого потепління, коли за лічені дні температура буде змінюватися на 6-10 градусів, повідомляє РБК-Україна.

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Народний синоптик Леонід Горбань надав свої графіки для центральних і південних регіонів країни.

Погода в жовтні в центрі України: температурні гойдалки і рекорди від +21 до -5.

У центральних регіонах України протягом жовтня будуть спостерігатися як майже літні температури, так і заморозки. Перший тиждень місяця буде достатньо стабільним. Вдень повітря буде прогріватися до +7 ...+9 градусів. При цьому нічні температури можуть наближатися до нуля - народний синоптик спрогнозував мінімум на рівні +2 ...+ 3 градуси.

З 8 по 13 жовтня очікується істотне потепління. Температура буде підвищуватися щодня, досягнувши максимуму в межах +19... +21 градуси. Ще кілька днів, до 16 жовтня, буде зберігатися досить тепла погода, але з 17 жовтня народний синоптик пообіцяв різке похолодання.

Протягом всього 1-2 днів температура знизиться на 9 градусів. Температурний мінімум місяці 18 жовтня становитиме +3 градуси вдень і +1 вночі.

Але вже з 19 жовтня розпочнеться нове різке потепління. За три дні температура повернеться практично на колишній високий рівень і досягне позначки +15... +17 градусів 21 жовтня.

Але потім почнеться нове, ще більш різке похолодання. У період з 25 по 28 жовтня температура вийде на "плато" і досягне мінімальної позначки за весь місяць - вдень -2 градуси, вночі -3 ...-5.

В останні 4 дні місяця, з 28 по 31 жовтня, трохи потеплішає. Жовтень закінчиться з денною температурою на рівні +4 градуси.

Але місяць буде не дуже багатим на опади. Протягом жовтня народний синоптик спрогнозував всього 6 дощових днів - 5, 6, 10, 20, 23 і 26 числа.

Погода в жовтні на півдні України: від +21 до снігу

Погода в південних регіонах країни буде нагадувати погоду для центру з невеликими відмінностями. Народний синоптик спрогнозував 6 дощових днів протягом місяця - 5, 7, 17, 21, 23 і 26 жовтня. Причому 26 жовтня можливий сніг з дощем.

З 1 по 8 жовтня температура вдень буде перебувати на рівні +15 ...+17 градусів, вночі + 9 ...+12 градусів. З 8 по 14 жовтня очікується невелике потепління. Вдень повітря буде прогріватися до +18 ...+21 градуси, вночі - до +13 градусів.

З 14 по 19 жовтня народний синоптик спрогнозував різке похолодання - температура знизиться більш ніж на 10 градусів і досягне позначки +5 в денні години і 0 ...+1 градус в нічні.

У наступні два дні, 20-21 жовтня, температура знову різко піде вгору. Днем температурний максимум складе +14 ...+16 градусів, вночі близько +12.

З 21 по 26 жовтня прогнозується різке похолодання і перші заморозки. За ці 5 днів стовпчик термометра опуститься на 12 градусів, нічні температури будуть негативними, порядку -2 ...-4 градуси.

Як і в центральних регіонах, в останній тиждень жовтня на півдні країни також очікується невелике потепління. 31 жовтня температура буде вище на 6 градусів у порівнянні з мінімумом місяці і вийде на невеликі плюсові значення приблизно +5 градусів.