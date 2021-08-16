Президент Динамо заінтригував змінами у клубі
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи буде клуб підсилюватись новими футболістами. Чемпіон УПЛ поки що не завершив свою трансферну компанію, повідомляє 24 Канал.
Київське Динамо активно вело перемовини на трансферному ринку перед сезоном-2021/2022. Команда підсилилась вже чотирма футболістами. У клубі натякають, що і це ще не кінець.
Президент киян Ігор Суркіс натякнув на те, що для Динамо трансферна компанія ще не завершилась. Вже куплені новачки ще повністю не вписались у гру Мірчі Луческу та проходяться період адаптації.
"Давайте будемо оцінювати трансферну кампанію хоча б після 3 – 4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Я думаю, що у наступній грі ми його побачимо на полі. Припустимо, тому ж Кулачу треба звикнути до гри київського Динамо",– розповів Суркіс.
Відзначимо, що Шкурін був одним із найкращих гравців столичного клубу на зборах. За його словами, у команди є і кадрові втрати, які потребують нових футболістів. Однією із найбільших таких втрат – Беньямін Вербіч.