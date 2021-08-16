Президент Динамо заінтригував змінами у клубі

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи буде клуб підсилюватись новими футболістами. Чемпіон УПЛ поки що не завершив свою трансферну компанію, повідомляє 24 Канал.

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Київське Динамо активно вело перемовини на трансферному ринку перед сезоном-2021/2022. Команда підсилилась вже чотирма футболістами. У клубі натякають, що і це ще не кінець.

Президент киян Ігор Суркіс натякнув на те, що для Динамо трансферна компанія ще не завершилась. Вже куплені новачки ще повністю не вписались у гру Мірчі Луческу та проходяться період адаптації.

"Давайте будемо оцінювати трансферну кампанію хоча б після 3 – 4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Я думаю, що у наступній грі ми його побачимо на полі. Припустимо, тому ж Кулачу треба звикнути до гри київського Динамо", – розповів Суркіс.

Відзначимо, що Шкурін був одним із найкращих гравців столичного клубу на зборах. За його словами, у команди є і кадрові втрати, які потребують нових футболістів. Однією із найбільших таких втрат – Беньямін Вербіч.