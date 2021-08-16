Глави МЗС країн ЄС проведуть термінову відеоконференцію

Міністри закордонних справ країн ЄС проведуть 17 серпня екстрені консультації щодо ситуації в Афганістані в форматі відеоконференції. Про це заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє ТАСС.

"Відстежуючи ситуацію в Афганістані, після інтенсивних контактів з іноземними партнерами в останні дні та години я прийняв рішення скликати надзвичайну відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС завтра в другій половині дня для першої оцінки ситуації в Афганістані ", - написав він.

ЄС в даний час стурбований евакуацією свого дипломатичного та технічного персоналу з Кабула, також обговорюються питання надання притулку афганцям, які працювали в європейських місіях.

Багато європейських країн зараз евакуюють своїх громадян з Афганістану, скорочують персонал в диппредставництвах, ряд з них закриває посольства.