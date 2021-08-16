Біолог пояснив, чому медузи "атакували" Азовське море

Азовське море цього року щільно окупували медузи. Це сталося через те, що температура води в морі значно підвищилася, а корнероти вибирають для себе це середовище проживання саме через температуру.﻿ Про це заявив завідувач Зоологічного музею біологічного факультету ЗНУ Александр Коротя, повідомляє РБК-Украина.

Біолог зазначив, що ще 3-4 роки тому температура води в Азовському морі не піднімалася вище +26 градусів. Зараз справи йдуть інакше. Також цього року у воді дуже багато зоопланктону, яким харчуються медузи.

Експерт зазначив, що судячи з міжнародних даних, з кожним роком десь на пів градуса підвищується температура світового океану. А, отже, теплолюбні організми отримують комфортні умови, у них починається інтенсивне розмноження, з'являється кормова база і вони прекрасно себе почувають.

"Вони скупчуються в тих місцях, де річки приносять органіку, це Кирилівка, Приморськ, Бердянськ, їх там величезна кількість. Але з похолоданням вони поступово відмирають, зиму не переносять. Або мігрують через Керченську протоку в Чорне море, там набагато тепліше, і вони там можуть жити цілий рік" , - зазначив Олександр Коротя.

До речі, у медуз в природі немає ворогів - ними ніхто не харчується.

"У медуз практично немає ворогів в природі. Ніхто ними не харчується, ніхто не видобуває. Тому, додаємо оптимальну температуру і масу їжі, чого б їм не розмножуватися?" - зазначив біолог.

Також експерт розповів, що медузи люблять солону воду і якщо солоність Азовського моря буде знижуватися - вони попрямують до Чорного моря.

Людмила Жукова