У Харкові за вступ декан факультету вимагав 15 тисяч доларів

У Харкові декан одного з факультетів вимагав хабар за вступ громадянина в аспірантуру, повідомляє Depo.ua.

За даними Генпрокуратури, декана факультету одного з Харківських вузів викрили на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Декан вимагав у громадянина 15 тис. доларів за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів.

Неправомірну вигоду необхідно було розділити 7500 доларів - надати в найкоротші терміни перед вступом, а решта - безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину неправомірної вигоди - 3500 доларів США декан факультету отримав 29 липня 2021 року. При отриманні 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ГБР при оперативному супроводі Головного оперативного управління ДБР.