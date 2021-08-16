Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну

Російська компанія "Газпром" на аукціоні Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) купила лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, повідомляє UBR.

Про це свідчить результат аукціону Regional Booking Platform 16 серпня.

В результаті ціна блакитного палива в Європі зросла до $585/тис. кубометрів.

Так, на торги виставили потужності до 15 млн куб. м на добу, але викупленими виявилися тільки 0,65 млн куб. м на добу. При цьому у "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських газотранспортних потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.

У попередні місяці російська компанія регулярно бронювала додаткову тверду транзитну потужність через Україну і ніколи не замовляла потужність, що додатково переривається, пропоновану ОГТСУ.

Нагадаємо, минулого тижня ціна на газ в Європі досягла чергового максимуму - $555 за тисячу кубометрів.