МОЗ схвалив змішування вакцин від COVID-19: умови

Міністерство охорони здоров'я схвалило змішування вакцин від COVID-19. Так, в Україні дозволено поєднувати препарати Pfizer та Мoderna.﻿ Про з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повідомляє РБК-Украина.

"Зараз вже виданий відповідний наказ МОЗ, яким дозволяється два типи поєднання вакцини. Перше - це м-РНК вакцина на м-РНК, це Pfizer/Мoderna на Мoderna/ Pfizer. Вони можуть бути змішані" , - сказав він.

За словами Кузіна також можливий такий сценарій, коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, тоді друге щеплення може бути зроблене м-РНК-вакциною.

Глава МОЗ зазначив, що рішення про змішування вакцин може приймати лише лікар і воно може прийматися лише у таких двох випадках:

коли на перше введення вакцини пацієнт відреагував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації. В такому випадку лікар видає відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення;

коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини. Наприклад, вакцина Мoderna, якої у нас 2 млн доз. Якщо через 3-4 місяці, людина, яка отримала першу дозу за кордоном і саме Мoderna, повернулася в Україну, а у нас немає такої вакцини, то їй може бути введена вакцина Pfizer.

Марія Кучерявець