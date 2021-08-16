Алла Костромічова зачарувала образом у сукні з кропиви

Знаменита українська модель та ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова показала прихильникам у мережі свіжу фотосесію, яку вона зробила в Карпатах. Також вона розмістила допис, у якому розповіла, чому так рідко з’являється в сторіз та публікує фото в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

35-річна знаменитість може похизуватися перед своєю 1-мільйонною аудиторією розкішною фігурою. Знаменитість постала перед фотографом Русланом Пукшином у трендовій довгій сукні в черевиках, продемонструвавши тонку талію та плоский живіт.

На початку літа довговолоса красуня вразила фанатів зміною зачіски. Алла вирішила деякий час походити з афрокосичками. Нещодавно модель вже їх розплела, втім на опублікованих кадрах постала з донедавньою зачіскою.

Образ Алли Костромічової

Манекенниця для фотосесії обрала довгу сукню білого кольору від української дизайнери Тетяни Чумак. Сукня вишита з кропиви коштує на сайті 14 500 гривень. Вона оздоблена трендовими вирізами на талії, оголеною спиною та квадратними вирізами на рукавах та спідниці.

Стильний образ Алла поєднала з чорними черевиками. Перед фотографом модель постала в афрокосичках, демонструючи різноманітні пози. Образ знаменитості довершили золотисті тіні та нюдова помада на обличчі.

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Текст публікації Алли Костромічової:

Мені часто пишуть, яка я ідеальна і як у мене все так чарівно виходить, але правда в тому, що за цим немає душевного балансу. Мені цікаво, на планеті є хоча б один істинно щасливий блогер?

У плані соціальних мереж у мене унікальне комбо перфекціонізму зі знеціненням. Весь контент, що я створюю, здається мені не придатним, а блогери, які постять битовуху, здаються дріб'язковими.

Досі переступаю через себе, коли виставляю їжу в сторіз. І навіть коли у мене в житті відбувається якась краса, я думаю, що це взагалі нікому не цікаво і десь в майбутньому буде кращий і зручніший час і обставини, щоб розповісти вам про своє життя.