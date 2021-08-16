Виплати за лікарняними збільшилися на 65%

За сім місяців 2021 року Фонд соціального страхування України (ФССУ) прийняв на фінансування лікарняні листи на суму 9 млрд грн. Це на 65,8% більше, ніж за такий же період 2020 року - 5,46 млрд грн, повідомляє UBR.

Кількість осіб, які звернулися за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, склало за цей період майже 1,77 млн працівників. У порівнянні з минулим роком (1,25 млн осіб) ріст склав 41,6%, або понад півмільйона громадян, зазначили в прес-центрі ФССУ.

Головною причиною збільшення кількості лікарняних є поширення коронавірусу, яке спостерігається з осені 2020 року. А на витрати фонду впливає зростання середньої заробітної плати по країні.

"Дата фінансування фондом допомоги з тимчасової втрати працездатності безпосередньо залежить від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем. Фінансування здійснюється в робочі дні у міру надходжень частки від ЄСВ на рахунок фонду", - уточнили в ФССУ.

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Розмір виплат за лікарняними розраховується наступним чином:

50% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від Covid під контролем незалежно від стажу;

60% середньої заробітної плати, якщо є страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньої зарплати - страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої зарплати - понад 8 років або при наявності пільг, а також медичних працівників у разі самоізоляції при коронавірусі.

Нагадаємо, що в першому кварталі цього року середньоденний розмір лікарняних збільшився на 15,9%.