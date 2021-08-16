Дієтолог розповіла, в яких продуктах є прихований цукор

Якщо ви вирішили відмовитися від солодкого і перейти на правильне харчування - найважливіше уважно читати етикетки. Тому що часто нешкідливі на вигляд продукти виявляються справжньою цукровою бомбою, повідомляє РБК-Україна.

Списком продуктів, у яких є прихований цукор, поділилася дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк.

Соки, нектари та сокові продукти. Мало того, що в них міститься досить багато природного цукру, так виробники додають цукор ще й для смаку. В середньому, в соку міститься 9 гр цукру на 100 гр. Це майже 2 чайні ложки.

Цільнозерновий хліб. Якщо ви думаєте, що цільнозерновий хліб набагато корисніше звичайного, то це не так. У 100 гр такого хліба міститься приблизно 4 гр цукру.

Мюслі. Як би реклама не нав'язувала нам цей швидкий і "корисний" сніданок, насправді кількість цукру в ньому зашкалює. У 100 гр простих цільнозернових пластівців приблизно 10 гр цукру (або 2 чайні ложки). У пластівцях з шоколадом або іншими добавками, ця цифра значно зростає.

Соус. Так, навіть у несолодкі соуси додають цукор. Наприклад, в кетчупі міститься 22 гр цукру на 100 гр продукту; у майонезі 10-15 гр; у соусі барбекю - 33 гр.

Йогурт. Запитайте у тих, що худнуть, людей, який вони знають корисний перекус і більшість відповість, що йогурт. Але не варто забувати, що в ньому багато прихованого цукру. У йогурті з добавками міститься до 7 ложок цукру. Також цукор міститься в десертах, консервах, напівфабрикатах, знежирених продуктах і багато іншого.

Автор: Марина Настевич