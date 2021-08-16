У МОЗ загрожують закриттям гуртожитків з невакцинованими жителями

Міністерство охорони здоровʼя України попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями. Це може статися ближче до кінця року﻿. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Деловая столица.

"Ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках" , — сказав він.

Водночас Кузін пообіцяв, що рішення не будуть приймати поспіхом, а воно буде виваженим і нормативно виписаним.

"Зараз ми проговорюємо лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані. Тому що ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають стопроцентно люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас — від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати навіть згідно з діючими інструкціями. Тому ці механізми пропрацьовуються" , — підкреслив він.