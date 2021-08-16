У МОЗ загрожують закриттям гуртожитків з невакцинованими жителями

У МОЗ загрожують закриттям гуртожитків з невакцинованими жителями

Міністерство охорони здоровʼя України попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями. Це може статися ближче до кінця року﻿. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Деловая столица.

"Ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", — сказав він.

Водночас Кузін пообіцяв, що рішення не будуть приймати поспіхом, а воно буде виваженим і нормативно виписаним.

"Зараз ми проговорюємо лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані. Тому що ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають стопроцентно люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас — від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати навіть згідно з діючими інструкціями. Тому ці механізми пропрацьовуються", — підкреслив він.
"Однак скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде запроваджуватися з листопада, або — з грудня. Один випадок інфікування в гуртожитку — це по суті самоізоляція для усіх мешканців, і на 14 днів. Невже краще жити в зачиненому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?" — додав лікар.

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