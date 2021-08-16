У МОЗ загрожують закриттям гуртожитків з невакцинованими жителями
Міністерство охорони здоровʼя України попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями. Це може статися ближче до кінця року. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Деловая столица.
"Ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", — сказав він.
Водночас Кузін пообіцяв, що рішення не будуть приймати поспіхом, а воно буде виваженим і нормативно виписаним.
"Зараз ми проговорюємо лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані. Тому що ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають стопроцентно люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас — від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати навіть згідно з діючими інструкціями. Тому ці механізми пропрацьовуються", — підкреслив він.
"Однак скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде запроваджуватися з листопада, або — з грудня. Один випадок інфікування в гуртожитку — це по суті самоізоляція для усіх мешканців, і на 14 днів. Невже краще жити в зачиненому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?" — додав лікар.