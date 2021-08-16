Міжбанк: що дала потрійна інтервенція НБУ

У понеділок тиск на курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ посилився.

Напередодні майбутньої сплати податку на прибуток за другий квартал експортери почали виходити з великими продажами валюти. Покупців на такі обсяги на ринку просто не було, тому ситуацією був змушений щільно зайнятися Національний банк. Регулятор спочатку викуповував найдешевші пропозиції в районі 26,63-26,64 гривень, а потім встав з великим ордером на покупку за ціною 26,62 гривень. За такою ціною він купив ще 100 млн доларів, після чого знизив курс інтервенції до 26,61 гривень. Такі дії регулятора налякали ринок, і вичікуюючі покупці почали виходити з заявками. Під тиском відкладеного попиту котирування після обідньої перерви повернулися вище 26,70 гривень.

Поведінку безготівкового долара відстежував і копіював і готівковий валютний ринок. У першій половині дня понеділка цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 26,75 гривень. Розворот котирувань вгору на міжбанку привів до зростання попиту і на готівкову валюту. В результаті вже після обіду курс долара в оптових обмінниках Києва виріс до 26,78-26,80 гривень.

Євро на FOREX в понеділок коригується після різкого зростання в минулу п'ятницю. До цього часу він опустився до позначки 1,1770 долара і продовжує знижуватися далі. Готівковий євро в столиці до обіду продавали по 31,40-31,45 гривень, при цьому цінник в цих межах то піднімався, то опускався, реагуючи то на ситуацію на FOREX, то на поведінку готівкового долара.

Російський рубль з 73,18 подешевшав майже до 73,50 рублів за долар, відреагувавши на корекцію долара в світі після падіння. У Києві готівковий рубль подорожчав на 1 копійку, з 3,31-3,63 до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Подешевшав польський злотий: сьогодні в Києві його можна купити за 6,86-6,87 гривень.