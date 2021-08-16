"Монако" – "Шахтар": букмекери назвали фаворита матчу

"Монако" є фаворитом домашнього матчу проти "Шахтаря" у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 серпня, о 22:00 за київським часом, повідомляє Обозреватель.

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Спортивні аналітики оцінюють ймовірність перемоги монегасків коефіцієнтом 1,71, нічию – показником 3,80, а на перемогу "гірників" можна поставити за 4,90. Що стосується виходу в груповий етап найпрестижнішого єврокубку, то котирування на успіх донецького клубу за підсумками двох ігор перебувають на рівні 2,34, а на тріумф команди з князівства – 1,60.

Котирування на матч "Монако" - "Шахтар". Джерело: парі Матч

Котирування на прохід в парі "Монако" - "Шахтар". Джерело: парі Матч

У 21-му столітті "Монако" та "Шахтар" зустрічалися між собою тільки один раз: у 2015 році "гірники" розгромили суперників з рахунком 3:0 у спарингу.

Нагадаємо, що обидві команди стартували з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Монегаски легко розібралися з празькою "Спартою", а підопічні Роберто Де Дзербі двічі обіграли бельгійський "Генк".

Матч-відповідь між "Монако" та "Шахтарем" пройде 25 серпня в Харкові у зв'язку з проведенням концерту на честь 30-річчя незалежності України в Києві.