Базовий гардероб у школу та університет: топ-12 модних речей
Стилістка Катерина Полякова поділилася з модницями 12 речами для гардероба старшокласниці та студентки. Сюди входять білі сорочки з щільної тканини, кардигани, жилети та зручні лофери, повідомляє Обозреватель.
За словами експертки, цей невеликий набір речей дуже універсальний і дає безліч різноманітних образів. Крім того, потрібно враховувати особливості фігури і зовнішності. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.
Стилістка радить поєднувати сарафан з жакетом зі щільної тканини темного кольору або нейтрального. Штани варто обирати з прямого, трохи вільного крою. А зі спідниць можна придивитися до прямих або А-силуету.
Сорочки обирайте з досить щільної тканини, без декору, з відкладним коміром. Светр можна придбати щільної в'язки, але не супер об'ємний.
Із сумок обирайте шопер або сумку-тоут. Структурована і базового кольору – ідеально підійде до будь-якого образу.
Крім того, якщо дозволяє дрескод, то із взуття можна обрати лофери на масивній підошві і без зайвого декору.
У холодну пору року можна придбати кардиган і носити його поверх сорочок. Обирайте щільної в'язки, базового кольору і з ґудзиками.