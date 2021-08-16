Базовий гардероб у школу та університет: топ-12 модних речей

Стилістка Катерина Полякова поділилася з модницями 12 речами для гардероба старшокласниці та студентки. Сюди входять білі сорочки з щільної тканини, кардигани, жилети та зручні лофери, повідомляє Обозреватель.

За словами експертки, цей невеликий набір речей дуже універсальний і дає безліч різноманітних образів. Крім того, потрібно враховувати особливості фігури і зовнішності. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Стилістка радить поєднувати сарафан з жакетом зі щільної тканини темного кольору або нейтрального. Штани варто обирати з прямого, трохи вільного крою. А зі спідниць можна придивитися до прямих або А-силуету.

Сорочки повинні бути з щільної тканини. Джерело: instagram.com/stylist.kate

У гардеробі повинні бути зручні лофери. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Сорочки обирайте з досить щільної тканини, без декору, з відкладним коміром. Светр можна придбати щільної в'язки, але не супер об'ємний.

Із сумок обирайте шопер або сумку-тоут. Структурована і базового кольору – ідеально підійде до будь-якого образу.

Крім того, якщо дозволяє дрескод, то із взуття можна обрати лофери на масивній підошві і без зайвого декору.

У холодну пору року можна придбати кардиган і носити його поверх сорочок. Обирайте щільної в'язки, базового кольору і з ґудзиками.

Що входить у базовий гардероб. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Як можна стильно поєднувати речі. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Варіанти для гардероба школярки і студентки. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Стильні образи в школу і університет. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Стилістка зібрала модні луки. Джерело: instagram.com/stylist.kate