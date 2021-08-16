Скільки цьогоріч коштує зібрати дитину в школу та як зекономити

Цього року комплект найнеобхідніших речей у школу для хлопчика обійдеться у 2 428 грн, для дівчинки — у 2 388 грн, при цьому батьки можуть зекономити до 50%, купуючи речі, що були у вжитку, повідомляє УНИАН.

Шкільний гардероб для хлопчика цього року обійдеться мінімум в 1 450 грн, що на 7% дорожче за тогорічний показник. За ці кошти можна придбати: 2 сорочки по 150 грн, штани за 200 грн, туфлі за 300 грн, а також спортивний костюм з кросівками за 300 та 350 грн відповідно.

Одягнути школярку буде дещо дешевше, оскільки її комплект вартуватиме 1 410 грн. До мінімального дівочого гардеробу входять: 2 блузки по 180 грн кожна, спідниця за 200 грн, туфлі вартістю 250 грн, спортивний костюм та кросівки по 300 грн. При цьому, торік такий комплект коштував всього на 10 грн менше.

Як зазначають аналітики OLX, батьки можуть зекономити майже 50%, якщо куплять вживаний одяг — тоді вартість складе 650 грн для школяра і 750 грн для школярки.

Що стосується канцелярського приладдя, то цього року мінімальна ціна на необхідний набір становитиме 211 грн. Сюди входять:

10 зошитів на 18 аркушів по 4 грн;

3 кулькові ручки, ціна яких варіюється від 1 грн 20 коп. до 120 грн;

2 олівці середньою вартістю від 3 до 50 грн;

лінійка, що може коштувати від 2 до 100 грн;

набір фломастерів у діапазоні від 20 до 190 грн;

а також пенал та щоденник приблизно по 80 та 60 грн відповідно.

Усе канцелярське приладдя складається у рюкзак, а змінне взуття — у спеціальну сумку. За даними аналітики OLX, у середньому рюкзак обійдеться у 460 грн, тоді як вживаний — у 250 грн. Нова сумка для взуття коштуватиме близько 135 грн, а та, що була у використанні, - 97 грн. Також деякі з батьків радять прихопити і ланчбокс за 172 грн.

У разі карантину школярів доведеться забезпечити планшетом чи ноутбуком, а також навушниками. Вартість техніки буде залежати від бренду, але у середньому новий ноутбук коштуватиме 11 300 грн, планшет — 2 770 грн, а бездротові навушники — 970 грн. Натомість вживана техніка обійдеться в середньому у 6 400 грн, 1 320 грн і 880 грн відповідно.