Держстат зафіксував зростання економіки

Державна служба оприлюднила першу оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2021 року. ВВП зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, повідомляє РБК-Україна.

Зростання зафіксовано на тлі обвалу 2020 року, коли економіка впала на 11,2%,

У той же час, в порівнянні з I кварталом 2021 року падіння ВВП склало 0,8%.

Таким чином, економіка України почала відновлюватися після п'яти кварталів поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

У той же час альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

Автор: Олександр Білоус