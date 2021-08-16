Mahindra провела ребрендинг та показала новий кросовер

Індійська компанія Mahindra провела ребрендинг. Першим нову стилістику отримав компактний кросовер XUV700, повідомляє Обозреватель.

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Новинка змінить в продуктовому портфоліо модель XUV500 (2011-2021). Автомобіль оцінили в 1,2 млн рупій ($ 16168), а конкурувати йому доведеться на індійському ринку з такими моделями, як Hyundai Alcazar, MG Hector Plus та Tata Safari.

Компактний кросовер XUV700. Джерело: Mahindra

Кросовер XUV700 першим серед автомобілів марки отримав новий логотип у вигляді двох гірських вершин. Найближчим часом зміни очікують всі пасажирські моделі бренду.

Крім нового логотипу модель отримала С-подібну головну оптику на світлодіодах, виразне облицювання радіатора, висувні руки дверей та скульптурні задні крила. Дах прикрасив інтегрований спойлер.

Габаритні розміри новинки - 4695x1890x1755 мм, а колісна база - 2750 мм. Покупцям будуть запропоновані два варіанти салону – 5 та 7-місний. Базова версія отримала цифрову приладову панель з двома екранами діагоналлю 8 та 7 дюймів. У топової версії – обидва 10,25-дюймові. Мультимедійна система підтримує сервіс Amazon Alexa.

У топової версії – обидва 10,25-дюймові. Джерело: Mahindra

У списку базового та опціонного оснащення є різноманітні електронні помічники, включаючи адаптивний круїз-контроль, системи розпізнавання дорожніх знаків і автоматичного перемикання дальнього світла. Для меломанів передбачена аудіосистема Sony з 12-ма динаміками.

Mahindra XUV700 буде запропонована з бензиновими та дизельними моторами, з переднім або повним приводом. Турбований 2-літровий бензиновий ДВС розвиває потужність 200 к.с. Він працює в парі з 6-ступеневими механічною або автоматичною КП. 2,2-літровий турбодизель доступний у двох варіантах потужності – 155 та 185 к.с.

Mahindra XUV700 буде запропонована з бензиновими та дизельними моторами, з переднім або повним приводом. Джерело: Mahindra

У компанії планують запропонувати XUV700 не тільки для вітчизняних покупців, але і для ринків інших країн.