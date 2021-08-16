Кемерон Діас розповіла, чому пішла з кіно
Після завершення кар'єри актриса почувається "цілісною" і отримує задоволення від того, що сама контролює свій розклад, повідомляє Корреспондент.
Американська актриса Кемерон Діас заявила, що не шкодує про своє рішення залишити акторську кар'єру. Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу Hart to Heart з Кевіном Хартом.
Актриса оголосила про відхід з кіно у 2018 році. Після цього вона вийшла заміж за гітариста групи Good Charlotte Бенджі Меддена, а в грудні 2019 народила дочку Реддікс.
"Мені просто захотілося бути людиною, а не машиною під назвою Кемерон Діас. Раніше у мене не було часу на прийняття важливих рішень для мого майбутнього", - зазначила зірка.
За словами Кемерон, в 40 років вона зрозуміла, що зніматися в кіно - це вже не те, чим би вона хотіла займатися. Незважаючи на любов до професії, в підсумку актриса вирішила зосередитися на сім'ї та особистому житті.
"Я люблю грати. Я відчуваю, що мені справді пощастило, тому що у мене були люди, з якими я працювала протягом 20 років, і я знаю, що вони діяли в моїх інтересах. Однак я дуже хотіла керувати своїм життям", - наголосила зірка.