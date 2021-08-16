Суд позбавив волі прессекретаря Навального

Преображенський суд Москви визнав прессекретаря Олексія Навального Кіру Ярмиш винною в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції протесту 23 січня в Москві й призначив їй півтора року обмеження волі, повідомляє Деловая столица.

Суд визнав Ярмиш винною за ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 КК РФ.

Звинувачення просило засудити Ярмиш до двох років обмеження волі й залишити їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до вступу вироку в силу. Однак суд скасував домашній арешт до вступу вироку в силу.

Ярмиш стала четвертою засудженою у "санітарній справі".

6 серпня Преображенський суд призначив один рік позбавлення волі умовно братові Навального Олегу й один рік обмеження волі соратнику політика Миколі Ляскіну, а 3 серпня до півтора року обмеження волі була засуджена ще одна фігурантка "санітарної справи" — Любов Соболь.

13 серпня Генпрокуратура Росії попросила посилити вирок Соболь, заборонивши їй виїжджати за межі Москви. Подання прокуратури може бути пов'язано з тим, що 8 серпня ЗМІ повідомили, що Соболь залишила Росію. Сама вона це не коментувала. За версією ЗМІ, соратниця Навального могла виїхати з країни, скориставшись тим, що після винесення вироку у "санітарній справі" їй не було продовжено запобіжний захід, а сам вирок у силу ще не вступив, як і заборона залишати Москву і Московську область.

Кримінальну справу за статтею про порушення санітарно-епідеміологічних норм відкрили відразу після акції, що пройшла в Москві 23 січня. Згідно з розпорядженнями мера Москви, проведення будь-яких публічних заходів у місті не допускається через коронавірус.

Обвинуваченими у "санітарній справі" стали 10 осіб. Вони, за версією слідства, публікували на своїх сторінках у соцмережах дописи, що "закликають необмежене коло осіб узяти участь в неузгодженої акції 23 січня". При цьому вони "ігнорували санітарні норми", що могло спричинити "поширення масових захворювань".

Нагадаємо, сам Навальний зараз відбуває покарання по іншій справі 28 лютого у виправній колонії у Володимирській області. 11 серпня Слідчий комітет Росії також звинуватив лідера опозиції Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, в створенні організації, що зазіхає на особистість і права громадян.