За скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC виплатить 1,5 млн

Британський телеканал BBC виплатить королівській сім'ї компенсацію в розмірі 1,5 млн фунтів стерлінгів (близько 55449148 грн) за скандальне інтерв'ю, яке в 1995 році взяв у принцеси Уельської Діани кореспондент Мартін Башир. Журналіст показав підроблені документи, чим змусив леді Ді зробити кілька відвертих заяв, повідомляє Обозреватель.

Відсоток від доходів, які корпорація отримала від продажу прав на трансляцію цього інтерв'ю, також входить в суму компенсації.

У джерелі також говориться, що королівська сім'я планує витратити отриману суму на благодійність. Однак поки залишаються невідомими, точна дата і умови виплати коштів.

Принцеса Уельська Діана. Джерело: John Mathew Smith | Flickr

Близька подруга принцеси Уельської Роза Монктон заявила, що вважає рішення про компенсацію розумним та правильним. Але вона додала, що навіть така значна сума не здатна "стерти провину або відшкодувати збиток" в повній мірі.

Також відомо, що "офіційні особи, які представляють королівську сім'ю" нічого не говорили телеканалу про компенсацію. Вперше про це заговорив брат принцеси Діани Чарльз Спенсер.

Нагадаємо, що в інтерв'ю в 1995 році принцеса Діана розповіла, що в її шлюбі з принцом Чарльзом було троє людей. Вона говорила про Каміллу Паркер-Боулз, яка зараз є дружиною принца Чарльза.