В Японії виверження вулкану "створило" новий острів

Берегова охорона Японії повідомила, що виявлено новий острів після того, як наприкінці минулого тижня почалося виверження підводного вулкана, повідомляє Украинская правда.

Острів має С-подібну форму діаметром близько 1 км. Він розташований неподалік від острова Івото, що приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо

Новий острів було виявлено після того, як у п'ятницю почалося виверження вулкану на тихоокеанських островах архіпелагу Огасавара.

Японське метеорологічне агентство попередило про дим і осідання попелу в навколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження триватиме.

Берегова охорона виявила новостворений острів, коли в неділю спостерігала виверження з повітря.

Нові острови були підтверджені в цьому районі в 1904, 1914 і 1986 роках, і всі вони згодом зникли під водою. За даними берегової охорони, виявлений в 1986 році острів затонув приблизно за два місяці.