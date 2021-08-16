Названо симптоми, які є нормою після вакцинації

Після вакцинації від коронавірусної інфекції можлива поява певних симптомів - головного болю, нудоти, лихоманки. Вони є абсолютно нормальною реакцією організму.﻿, повідомляє Clutch.

Про це розповів лікар-імунолог Федір Лапій.

"На вакцинацію проти коронавірусу виникають певні реакції. Як правило, вони є легкими і проявляються деякими симптомами" , - говорить лікар-імунолог.

До таких симптомів відносяться:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;

нудота;

втома, сонливість або безсоння;

запаморочення.

Доктор додав, що якщо перераховані вище симптоми не пройшли, або самопочуття почало погіршуватися, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Також не забувайте дотримуватися простих правил, які знизять ймовірність зараження коронавірусом: мий руки, використовуй антисептик, носи маску і дотримуйся соціальну дистанцію.