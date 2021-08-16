У Німеччині почали прищеплювати третьою дозою вакцини від COVID-19

Німецька Баварія почала вакцинацію третьою, підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу людей з груп найбільшого ризику, повідомляє Европейская правда.

Про те, що з понеділка, 16 серпня, центри вакцинації та лікарські практики можуть пропонувати подібну послугу, заявив міністр охорони здоров'я цієї німецької федеральної землі Клаус Голечек.

Третю дозу пропонують людям з найвразливіших груп, з останнього щеплення яких минуло більше ніж 6 місяців. До них передусім належать мешканці будинків для літніх людей, інші особи, що потребують догляду, та люди віком від 80 років.

Два тижні тому уряди федеральних земель домовилися почати вакцинацію третьою дозою з вересня, у багатьох ще тривають приготування до кампанії.

Водночас, голова німецької Постійної комісії з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стримано відреагував на ці плани, вважаючи вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, хоча й нешкідливою.