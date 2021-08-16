"Слуга народу" пропонує, щоб "швидкі" супроводжувала поліція

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький пропонує Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ спільно напрацювати нові шляхи захисту медичних працівників.

"Наприклад, ще на етапі виклику "швидкої" інформація може автоматично передаватись до МВС і перевірятись по базах. У випадку, якщо виклик надійшов з адреси, де мешкають "проблемні" персонажі – люди з психічними розладами, алкоголіки, наркомани, які притягалися до відповідальності за хуліганство, поліція має попередити медичних працівників про небезпеку, викликати або дільничного інспектора, або правоохоронців для супроводу", - зазначив Радуцький.

Депутат також розповів, що члени медичного комітету парламенту зареєстрували у парламенті допрацьований законопроєкт № 5124 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників". Він нагадав, що перший варіант відповідної законодавчої ініціативи було відкликано, адже її текст викликав дискусію з МВС та Комітетом ВР з питань правоохоронної діяльності.

Так, доопрацьований проєкт закону № 5124 передбачає доповнення Кримінального кодексу України окремою статтею за погрозу чи насильство щодо медичного або фармацевтичного працівника. Зокрема, погроза вбивством каратиметься позбавленням волі терміном до 2 років, умисне нанесення побоїв легкої чи середньої тяжкості – до 5 років, тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.

За словами Радуцького, наразі документ перебуває на розгляді у правоохоронному комітеті парламенту.

"Будемо переконувати колег у тому, що цей документ потрібно погодити та відправити на голосування до Верховної Ради", - наголосив депутат.

Він аргументував необхідність встановлення відповідальності у вигляді позбавлення волі за насилля над медичними та фармацевтичними працівниками тим, що випадки нападів на медиків останнім часом трапляються все частіше.

Зокрема, народний депутат розповів, що 14 серпня у Святошинському районі Києва стався черговий напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Так, жінка викликала додому лікарів, зазначивши, що в її сина начебто йде піна з рота. На виклик прибули лікар та два фельдшери. Їх зустрів чоловік з ножем у руці та почав погрожувати. Один з медиків відштовхнув нападника, після чого бригаді вдалось вибігти на вулицю. Чоловік їх переслідував, на вулиці закидав камінням автомобіль "швидкої". Згодом нападник повернувся додому, де його затримала поліція.