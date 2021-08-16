Ексголова Мінфіну представив свою політичну силу

Колишній в.о. міністра фінансів України Ігор Уманський заявив про перехід у велику політику і створення власної політичної сили "Національна економічна політика" (НЕП), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тільки кардинальна зміна економічної парадигми дозволить Україні перестрибнути декілька сходинок і опинитися серед країн, здатних забезпечити своїм громадянам гідний рівень життя", - цитуються його слова з презентації НЕП в прес-релізі в понеділок.

Уманський був призначений на пост глави Мінфіну 4 березня 2020 року, проте вже 30 березня того ж року Верховна Рада звільнила його з цієї посади й призначила міністром ексзаступника міністра фінансів і ексзаступника голови Адміністрації президента Сергія Марченка, який і залишається на цій посаді до справжнього часу.

Уманський у своїй біографії двічі займав посаду першого заступника міністра фінансів: у 2008-2010 рр. - в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і у 2014-2015 рр. - в команді міністра Наталії Яресько.

З травня по листопад 2020 року було радником глави Офісу президента України Андрія Єрмака.