За місяць імпортний газ подорожчав майже на 60%
Середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м. Про це свідчать дані Української енергетичної біржі, повідомляє УНИАН.
Ціну газу зазначено за угодою по передоплаті з урахуванням ПДВ.
Щодо серпня, коли вартість блакитного палива за передоплатою склала 11,67 грн за куб.м, ціна зросла на 57,2%.
Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.
Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.
Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.