За місяць імпортний газ подорожчав майже на 60%

Середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.﻿ Про це свідчать дані Української енергетичної біржі, повідомляє УНИАН.

Ціну газу зазначено за угодою по передоплаті з урахуванням ПДВ.

Щодо серпня, коли вартість блакитного палива за передоплатою склала 11,67 грн за куб.м, ціна зросла на 57,2%.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.