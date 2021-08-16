Знаки Зодіаку, які можуть залишитися з розбитим серцем

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким варто бути обережніше в любові, повідомляє УНІАН.

Телець

Тельці часто закохуються в тих, хто їм не підходить. А все тому, що вони звертають увагу тільки на зовнішність. Коли представник цього зодіакального сузір'я почне спочатку розглядати душу партнера, тоді у нього з'явиться шанс на щасливі відносини.

Рак

Раки здатні пробачити будь-яку зраду, бо дуже сильно прив'язуються до людей. Через це вони потім і страждають. Це люди, від яких часто витирають ноги.

Терези

Терези ласі на компліменти. Але вони забувають, що деякі люди за допомогою приємних слів можуть ними просто маніпулювати. Тому з часом Терези можуть залишитися з розбитим серцем.

Водолій

Люди часто йдуть від Водоліїв, бо ті намагаються їх максимально контролювати. Вони вважають коханих своєю власністю, але це дуже помилкова думка. До слова, така їхня поведінка може призвести до розриву.

Риби

Рибам варто навчитися розбиратися в людях, щоб не потрапляти в лапи маніпуляторів. Інакше вони ризикують "випасти" зі свого "рожевого" світу. І це дуже боляче вдарить по них.