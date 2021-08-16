У будинку загиблого мера Кривого Рогу виявили дві записки

У будинку загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли дві записки, які він міг написати. Однак в обох нічого не говориться про плани суїциду.﻿ Про це заявив місцевий блогер Олег Єрмолінський, повідомляє Деловая столица.

За його словами, в них інструкції по догляду за домашніми тваринами.

"Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства. Але інформації про причини суїциду в письмовій формі не знайшли" , — зазначив блогер.

Імовірно, записки могли бути написані ним уночі напередодні смерті. Проте чи дійсно їх автор Павлов, поки не можна стверджувати.

Водночас його однопартієць, нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Вадим Рабінович стверджує, що напередодні загибелі він із дружиною обговорював покупку собаки.

"Так поводиться людина, яка хоче накласти на себе руки? Зрештою, останній папірець, яку він брав до рук, — це інструкція про те, як правильно годувати папуг" , — цитує його сайт ОПЗЖ.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку в селі Вільне в неділю, 15 серпня. За попередніми даними, на місці події було виявлено мисливську рушницю.

За фактом загибелі Павлова відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Однак поліція не виключає версію самогубства.

Політика поховають 19 серпня на Центральному кладовищі.