Боррель скликає голів МЗС Євросоюзу через ситуацію в Афганістані

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель скликає відеоконференцію голів міністерств закордонних справ блоку щодо подій у Афганістані, повідомляє Радіо Свобода.

"Після останніх подій у Афганістані та активних контактів із партнерами протягом останніх днів і годин я вирішив скликати позачергову відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС завтра вдень для першої оцінки ситуації", – заявив Боррель.

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021

За словами голови дипломатії Євросоюзу, Афганістан "перебуває на роздоріжжі".

"На порядку денному – безпека та благополуччя його громадян, так само як і міжнародна безпека", – написав він.

Напередодні "Талібан" оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.

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