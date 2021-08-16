У NASA попередили про наближення великого астероїда

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 21 серпня повз Землю пролетить великий астероїд 2016 AJ193, повідомляє Укрінформ.

За даними NASA, діаметр космічного каменя становить близько 1,37 км, що робить його більшим за 99% астероїдів.

Розмір 2016 AJ193 близький до діаметра периметру будівлі Пентагону (1 405 м). Він максимально наблизиться до Землі 21 серпня.

Проте відстань від нього до нашої планети дорівнюватиме близько 3,4 мільйона кілометрів.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.