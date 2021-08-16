В Україні можуть змінити процедуру погашення податкового боргу

Державна податкова служба (ДПС) трудиться над удосконаленням процедури погашення податкового боргу, повідомляє UBR.

В результаті порушники не зможуть використовувати "прогалини" чинного законодавства в частині відсутності норми про поширення права податкової застави на період адміністративного та/або судового оскарження.

Податківці ініціюють внесення низки законодавчих змін:

застосування податкової застави до платників податків на суму таких донарахувань за результатами контрольно-перевірочної роботи, в разі якщо платник податків оскаржує їх в адміністративному та/або судовому порядку;

податкова застава не знімається на весь період оскарження;

при підтвердженні правомірності прийнятих органами ДПС рішень заставне майно використовується як джерело погашення таких донарахованих сум у разі їх несплати платником добровільно, в порядку ст. 57 Податкового кодексу;

в разі прийняття рішень на користь платника податків таку податкову заставу знімається;

протягом оскарження податкових повідомлень-рішень заставне майно не вилучається органами ДПС, а залишається у власності платника податків.

У повідомленні служби відзначено, що ініціатива щодо внесення змін до проєкту закону №5600 спрямована на практичну реалізацію основних принципів функціонування податкової системи. Це є запорукою наповнення дохідної частини бюджету для добробуту всіх громадян і держави в цілому.