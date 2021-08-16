В Україні можуть змінити процедуру погашення податкового боргу
Державна податкова служба (ДПС) трудиться над удосконаленням процедури погашення податкового боргу, повідомляє UBR.
В результаті порушники не зможуть використовувати "прогалини" чинного законодавства в частині відсутності норми про поширення права податкової застави на період адміністративного та/або судового оскарження.
Податківці ініціюють внесення низки законодавчих змін:
- застосування податкової застави до платників податків на суму таких донарахувань за результатами контрольно-перевірочної роботи, в разі якщо платник податків оскаржує їх в адміністративному та/або судовому порядку;
- податкова застава не знімається на весь період оскарження;
- при підтвердженні правомірності прийнятих органами ДПС рішень заставне майно використовується як джерело погашення таких донарахованих сум у разі їх несплати платником добровільно, в порядку ст. 57 Податкового кодексу;
- в разі прийняття рішень на користь платника податків таку податкову заставу знімається;
- протягом оскарження податкових повідомлень-рішень заставне майно не вилучається органами ДПС, а залишається у власності платника податків.
У повідомленні служби відзначено, що ініціатива щодо внесення змін до проєкту закону №5600 спрямована на практичну реалізацію основних принципів функціонування податкової системи. Це є запорукою наповнення дохідної частини бюджету для добробуту всіх громадян і держави в цілому.