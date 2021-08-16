Нутриціолог назвала засіб для відновлення селезінки
Весняно-літній сезон - сезон дикоросів! І багато хто просто не уявляє, яку користь подарують своєму організму, додаючи в щоденний раціон порцію дикоросів. Про це розповіла у своєму нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, повідомляє РБК-Украина.
Сьогодні пару слів про один з таких суперфудів - про кропиву. Листя кропиви - це природний полівітамінний концентрат.
Вони містять:
- до 200 мг аскорбінової кислоти (в 2-2,5 рази більше, ніж в лимонах і чорній смородині)
- до 50 мг каротину (більше, ніж у моркві)
- вітамін K
- вітаміни групи B
- залізо, мідь, марганець
- листя містить до 8% хлорофілу
Чим корисна кропива:
1. Кропива володіє кровотворними властивостями, а також вона відновлює селезінку, яка відповідальна за чистоту крові, після перенесених вірусів, що актуально в нинішній світовій ситуації.
2. Кропиву використовують при анемії, атеросклерозі, ревматизмі, туберкульозі, полінозі, артриті, алергії, дерматиті, захворюваннях жовчних шляхів і печінки, геморої, запорах, при випаданні волосся, розладах травлення, а також як засіб, підвищує лактацію у годуючих матерів.
3. Зовнішньо настій застосовують для загоєння опіків, фурункулів, ран, шкірних захворюваннях, проти випадіння волосся, зменшення зайвої сальності шкіри голови і лупи.
4. Вживання листя кропиви в сушеному вигляді знижує цукор в крові.
5. При радикулітах і хворобах суглобів свіжою травою "жалять" хворі місця.
Автор: Тетяна Турчанікова