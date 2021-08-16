В Києві почали демонтувати деленіатори

В Києві почали демонтувати деленіатори

Стовпчики, які унеможливлюють паркування автомобілів навіть у місцях де це дозволено, почали демонтувати. Щоправда, тимчасово, повідомляє 24 Канал.

"У зв'язку з підвищеним інтересом до демонтажу на вулицях Києва віх дорожніх напрямних (делініаторів), повідомляємо: наші фахівці демонтували делініатори тимчасово, з метою забезпечення належного проходження військової техніки під час репетицій та параду військ на честь святкування Дня Незалежності України", - сказано в повідомленні Центру організації дорожнього руху.

Делініатори демонтовано на наступних ділянках:

  • з 04.08.2021 до 26.08.2021 частково на вулиці Зоологічній;
  • з 16.08.2021 до 26.08.2021 частково на площі Перемоги;
  • з 16.08.2021 до 26.08.2021 частково поблизу Міністерства інфраструктури України;
  • з 16.08.2021 до 26.08.2021 на примиканні вулиці Гаврилишина до проспекту Перемоги;
  • з 16.08.2021 до 26.08.2021 на площі Льва Толстого;
  • з 16.08.2021 до 26.08.2021 на перетині вулиці Сагайдачного – Боричів узвіз.
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