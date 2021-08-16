МАУ буде облітати територію Афганістану

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила облітати територію Афганістану на рейсах до Делі (Індія) через загострення кризи в цій країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ще в п'ятницю (минулу - ІФ) авіакомпанія здійснила власну оцінку ризиків прольоту території Афганістану з огляду на сформовану ситуацію в країні. З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ ухвалила рішення виконувати обліт території Афганістану на рейсах до Делі для гарантування належного рівня безпеки польотів", - заявили в авіакомпанії.

У МАУ уточнили, що ці рейси виконувалися в межах угоди Air Bubbles щовівторка і щонеділі, через обліт час виконання рейсу збільшиться приблизно на дві години. Раніше він становив орієнтовно сім годин.

Дотепер низка міжнародних авіакомпаній уже ухвалили рішення змінити маршрути своїх рейсів і припинити польоти в повітряному просторі Афганістану.

Міжнародний аеропорт Кабулу в неділю припинив приймати комерційні авіарейси, повідомило ввечері того самого дня агентство Associated Press з посиланням на представників військових США.

Водночас евакуація з Кабулу силами американських військових триває.