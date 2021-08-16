МакSим опублікувала перші фото виписки з лікарні

Артистка протягом місяця була в медикаментозній комі. Зараз Марина Абросимова (справжнє ім'я співачки) вже знаходиться у свідомості й публікує перші пости в соцмережах, повідомляє Сегодня.

Артистка розмістила фото, на якому видно її ноги і великий букет квітів. Друзі, колеги і шанувальники надсилають МакSим букети квітів на знак підтримки. На один з кадрів потрапили ноги співачки. Судячи з фото, артистка сильно схудла, перебуваючи в лікарні майже два місяці. Нещодавно вона виписалася, а тепер готується до реабілітації в одному з центрів Підмосков'я.

Поки що артистка перебуває вдома і в соцмережах дякує всім своїм рідним, близьким і шанувальникам за моральну підтримку в цей непростий період.