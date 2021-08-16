Ці дії спрямовані на дискредитацію мене особисто - Кличко про обшуки

Мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу і назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, до представників різних органів влади. І наголосити на наступному. Той сценарій, що зараз відпрацьовують на столичній владі, - небезпечний прецедент для всієї країни. Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва", - заявив Кличко у відеозверненні, оприлюдненому на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - наголосив мер.

Він зазначив, що особа вважається невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку, а судовий вирок не набуде законної сили.

"Наразі кричать про підозри (про які повідомляють київським чиновникам - ІФ), порушення, а потім все лопне, як мильна бульбашка. Хочу зазначити, що міська влада, незважаючи на всі перешкоди, працює. Ми продовжуємо ремонт доріг, об'єктів соціальної інфраструктури", - повідомив Кличко.

Столичний мер уточнив, що триває, зокрема, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Ми маємо відновити роботу Інспекції з паркування, яку нині практично заблокували. І не допустити безладу з паркуванням на тротуарах й узбіччях доріг", - додав мер.

Він зазначив, що всі документи й інформація про діяльність інспекції перебувають у відкритому доступі й кияни можуть самі з нею ознайомитися, а портал "Київ цифровий" максимально мінімізує бюрократію у спілкуванні жителів столиці з чиновниками, тому оформити штраф і забрати машину зі штрафмайданчика можна швидко і безперешкодно.