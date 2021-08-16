Суд продовжив Чаусу домашній арешт до жовтня

Колишній суддя Микола Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 15 жовтня, повідомляє УНИАН.

Згідно з повідомленням, сьогодні суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП щодо подовження запобіжного заходу для Чауса ще на два місяці.

Також Чаус муситиме носити електронний засіб контролю, так званий електронний браслет.

Поміж іншого, Чаусу заборонили з’являтися у Дніпровському суді, де він раніше працював.

Дана ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.