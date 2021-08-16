Українцям розповіли, як зміниться з вересня процедура виплати пенсій

У Пенсійному фонді заперечили масове переведення одержувачів пенсій в Україні на банківське обслуговування з 1 вересня поточного року, повідомляє УНИАН.

Там нагадали, що в Україні існують два способи виплати пенсій:

за місцем фактичного проживання - організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій (мова йде про "Укрпошту");

через банківські установи (можна обрати один з 44 банків з відповідного переліку).

У ПФУ наголосили, що пенсіонер обирає спосіб виплати самостійно. Змінити його можна шляхом подання відповідної заяви.

"Враховуючи зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ "Укрпошта" з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров’я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді. Оплату послуг доставки пенсій здійснює за встановленими тарифами Пенсійний фонд України" , - йдеться у повідомленні.

Окремо у Фонді зазначили, що постановою Кабміну від 25 травня поточного року передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. Ця норма набуде чинності з 1 січня 2023 року. До цієї дати пенсії доставлятиме "Укрпошта" на умовах тристоронніх договорів.