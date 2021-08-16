У дитячому таборі Одеси сталася масштабна спалах COVID-19

Спалах COVID-19 стався в Українському дитячому центрі "Молода гвардія", що в одеській Лузанівці, повідомляє Думська.

Як повідомили джерела в оздоровчому закладі, симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали та взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні.

Табір закритий на карантин.

У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я нам підтвердили інформацію про те, що трапилося:

"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування".