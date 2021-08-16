У США згорів завод, який нібито належить Коломойському

Слідчі в штаті Огайо розслідують навмисний підпал на металургійному заводі, нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває під слідством Grand Jury в справі про відмивання грошей. Про це заявила українська журналістка Тетяна Козирєва, повідомляє Ліга.net.

"Ми вважаємо, що це навмисний підпал", - сказав Брайан Бонерт з офісу начальника пожежної служби.

Відзначається, що пожежа спалахнула минулого тижня, через два дні після того, як Генеральна прокуратура штату Огайо взялася за масштабну екологічну катастрофу через витік в річку небезпечних відходів із заводу.