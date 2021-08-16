Пентагон відправить військових в аеропорт Кабула

Ще 500 військовослужбовців армії США прибудуть у міжнародний аеропорт Кабулу для допомоги в організації евакуації людей, які хочуть залишити Афганістан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наразі в аеропорту перебувають майже 2,5 тис. військових США. Додаткові 500 військових - десантники та морські піхотинці - прибудуть туди протягом найближчої доби.

Надалі США планують наростити контингент в аеропорту до приблизно 6 тис. осіб.

"У разі необхідності ми продовжимо посилювати нашу військову присутність (в аеропорту - ІФ)", - зазначив Кірбі.

Рішення про відправлення додаткових військ Пентагон ухвалив на тлі повідомлень про хаос, що панує в аеропорту Кабулу. Афганці, які хочуть швидше залишити батьківщину, в понеділок вибігали на злітно-посадкову смугу і навіть бігли за літаком ВПС США, який уже перебував у русі. Внаслідок, виліт літаків з аеропорту довелося призупинити.