Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить

З 16 серпня настає час ретроградно Урана. Цей період триватиме до 21 січня 2022 року, вносячи певні корективи в життя кожного з нас, повідомляє РБК-Украина.

За словами астролога, в цей час рекомендується:

ламати стереотипи

впроваджувати інноваційні технології в свою справу

раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем

значні зміни у своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали в тягар

сміливі експерименти дослідження, відкриття

несподівані події

Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.

А ось перераховане нижче, навпаки, не рекомендується в цей період:

консервативність

перешкоджання впровадження IT-технологій

обмеженість мислень і вчинків

примітивні методи вирішення проблем

перешкоджання кардинальним змінам в житті

невміння підлаштовуватися і бути варіативним

Автор: Світлана Мащенко