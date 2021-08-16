Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить

Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить
Фото: Pixabay

З 16 серпня настає час ретроградно Урана. Цей період триватиме до 21 січня 2022 року, вносячи певні корективи в життя кожного з нас, повідомляє РБК-Украина.

За словами астролога, в цей час рекомендується:

  • ламати стереотипи
  • впроваджувати інноваційні технології в свою справу
  • раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем
  • значні зміни у своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали в тягар
  • сміливі експерименти дослідження, відкриття
  • несподівані події

Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.

А ось перераховане нижче, навпаки, не рекомендується в цей період:

  • консервативність
  • перешкоджання впровадження IT-технологій
  • обмеженість мислень і вчинків
  • примітивні методи вирішення проблем
  • перешкоджання кардинальним змінам в житті
  • невміння підлаштовуватися і бути варіативним

Автор: Світлана Мащенко

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